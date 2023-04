Monte Carlo (SID) - Die Rückkehr des spanischen Grand-Slam-Rekordchampions Rafael Nadal auf die Tennistour verzögert sich weiter. Der 36-Jährige verzichtet nach seiner Verletzung am Hüftbeuger, die ihn seit den Australian Open zu einer Pause zwingt, auch auf den Start in der kommenden Woche in Barcelona. "Ich fühle mich nicht bereit und werde mich lieber weiter sorgfältig vorbereiten", teilte Nadal mit.

Das Turnier in Barcelona hat Nadal zwölfmal gewonnen, zuletzt 2021 durch einen Finalsieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. In diesem Jahr hat der Spanier bisher nur beim United Cup in Australien sowie beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne gespielt und von seinen vier Matches nur eines gewonnen. Zuletzt war Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top 10 der Weltrangliste gefallen.

Bis zum Höhepunkt der Sandplatzsaison ist noch ein bisschen Zeit, die French Open beginnen am 28. Mai. Im vergangenen Jahr hatte Nadal in Paris seinen 14. Titel gewonnen. Insgesamt war es sein 22. Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Die Bestmarke teilt er sich mit seinem serbischen Dauerrivalen Novak Djokovic.