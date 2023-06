Rückschlag für Jan Lennard-Struff: Der 33 Jahre alter Warsteiner hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen verpasst. Die aktuelle deutsche Nummer eins verlor ein enges Match gegen den Kasachen Alexander Bublik am Donnerstag mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6.

Struff, der am Sonntag in Stuttgart seinen ersten Titel auf der ATP-Tour nur hauchdünn verpasst hatte, hatte zuletzt kostant auf hohem Niveau gespielt und steht als Weltranglisten-21. so gut da wie noch nie zuvor in seiner Karriere da.

Yannick Hanfmann hat am Donnerstagabend noch die Chance auf den Viertelfinaleinzug. Der Karlsruher hat im Russen Andrej Rublew einen starken Gegner vor der Brust, den er zuletzt beim Masters in Rom jedoch bezwingen konnte.