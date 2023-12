Tennis-Talent Nastasja Schunk (20) hat sich zum ersten Mal in ihrer Karriere zur deutschen Meisterin gekrönt. Die gebürtige Mainzerin setzte sich zum Abschluss der Titelkämpfe in Biberach im Finale der Frauen mit 6:3, 6:2 gegen Stephanie Wagner ( Amberg) durch.

"Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Für ein schweres Jahr war das ein guter Abschluss", sagte die zweimalige Grand-Slam-Teilnehmerin Schunk, die in diesem Jahr lange verletzt ausgefallen war.

In der Männer-Konkurrenz feierte Patrick Zahraj (24) ebenfalls seinen Premierensieg. Der 24-Jährige gewann gegen Routinier Daniel Masur (29) mit 7:6 (7:3), 7:5. Auf seinem Weg zum Titel hatte Zahraj in Runde eins unter anderem den an Nummer eins gesetzten Marko Topo ( Gräfelfing) rausgeworfen.