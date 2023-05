Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seine Zusage für das ATP-Turnier im Juli am Hamburger Rothenbaum gegeben. "Ich habe in Hamburg eines meiner ersten Quali-Matches auf der ATP-Tour bestritten", sagte der 33-Jährige, der beim ATP-Masters in Madrid als Lucky Loser am Freitagabend gegen den Russen Aslan Karazew um einen Platz im Finale spielt: "Ich liebe die Stadt."

Auch Olympiasieger Alexander Zverev ist erstmals seit 2019 wieder bei dem Turnier in seiner Heimatstadt dabei. Gewonnen hat er am Rothenbaum noch nie, 2014 und 2019 stand er jeweils im Halbfinale.