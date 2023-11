Dietloff von Arnim bleibt Präsident des Deutschen Tennis Bundes. Der 63-Jährige erhielt bei der 75. Ordentlichen Mitgliederversammlung in Köln im dritten Wahlgang eine Zustimmung von 89,9 Prozent. Nach dem zweiten Wahlgang hatte Gegenkandidat Robert Hampe vom Westfälischen Tennisverband zurückgezogen.

"Ich freue mich, dass die Mitglieder mir erneut das Vertrauen ausgesprochen haben", sagte von Arnim: "Wir haben in den vergangenen Jahren auf unserem Weg hin zu einer Professionalisierung und Modernisierung des Verbandes viel erreicht, sind aber noch nicht am Ende dieser Entwicklung. Das Votum ist eine Bestätigung, diesen Kurs in den nächsten vier Jahren konsequent fortzuführen."

Von Arnim hatte das Amt im Januar 2021 von Ulrich Klaus übernommen und stand erstmals zur Wiederwahl. Die Amtszeit des Präsidiums wurde im Rahmen der Strukturreform von drei auf vier Jahre verlängert. Der Düsseldorfer von Arnim war im September auch zur Wahl des Präsidenten im Tennis-Weltverband ITF angetreten, hatte aber klar gegen Amtsinhaber David Haggerty ( USA) verloren.