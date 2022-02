Peking (SID) - Der olympische Biathlon-Sprint wird ohne Routinier Erik Lesser stattfinden. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mitteilte, wurden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees für das Rennen über 10 km am Samstag (17.00 Uhr OZ/10.00 MEZ) nominiert. Lesser wird damit auch den Verfolger am Sonntag verpassen.

Doll, der im Einzel am Dienstag die Silbermedaille aufgrund eines Fehlschusses zuviel als Sechster verpasst hatte, benötigte einige Zeit zur Erholung: "Die physische Belastung aus den Knochen zu bekommen, das ging jetzt mindestens zwei Tage." Die Strafminute sei "natürlich ärgerlich" gewesen, "aber die konnte ich jetzt abhaken."

Roman Rees, der im Einzel starker Siebter geworden war, wusste nach eigener Aussage lange gar nicht, dass er ein weiteres Mal antreten darf. "Ich freue mich, dass ich nochmal ran darf. Ich fühle mich gut", sagte der 28-Jährige.

Philipp Nawrath, der in der Mixed-Staffel beim Olympia-Auftakt mit nur zwei Nachladern und der drittbesten Laufzeit überzeugt hatte, will im Sprint erstmals in einem olympischen Einzel-Rennen angreifen. "Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass man diesen langen Wettkampf nicht in den Beinen hat", sagte Nawrath, der beim Einzel ausgesetzt hatte.

Lesser hatte im Klassiker über 20 km fünf Strafminuten geschossen und kam mit 7:12,1 Minuten Rückstand ins Ziel. "Ich habe den 'schlechten' Tag am unpassendsten Tag erwischt. Bravo! Das war's dann wohl mit dem Sprint", hatte der 33-Jährige, der in Peking zum letzten Mal bei Olympia antritt, bereits am Donnerstag auf Instagram geschrieben.

Als regelmäßiger Startläufer darf sich Lesser trotzdem Hoffnungen auf einen Start in der Staffel machen.