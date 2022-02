Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Verfolgerduell gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf drei wichtige Spieler verzichten. Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can seien "alle noch nicht im Mannschaftstraining, das wird mehr als eng", sagte Trainer Marco Rose am Freitag: "Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag dazukommt. Mats möglicherweise, er ist schon Fahrrad gefahren."

Donyell Malen wird somit im Angriff besonders gefordert sein. "Es gelingt ihm immer besser, sich auf seine Aufgaben zu fokussieren, seine Entwicklung ist gut. Aber er muss noch mehr wollen", sagte Rose, der von "zwei wirklich sehr guten Trainingswochen insgesamt" berichtete. Gio Reyna ist zur Freude des Trainers zurück: "Ich bin happy."

Rose erwartet, von Bayer auf hohem Niveau auf den Prüfstand gestellt zu werden. "Wir müssen aufpassen, dass es kein zu großer Schlagabtausch wird", sagte Rose. "Ich erwarte ein Spitzenspiel, dass wir am Ende natürlich gewinnen wollen. Den Schlachtplan teile ich der Mannschaft am Samstag mit."