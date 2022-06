Im Juli dieses Jahres ist es soweit: Endlich findet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen statt. Der Wettbewerb sollte bereits 2021 ausgetragen werden, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie und der nachgeholten EM der Herren in das Jahr 2022 verlegt.

16 Teams treten an, um den Pokal nach Hause zu holen. Und auch wenn die EM der Ladys nicht ganz so prominent wie die der Männer ist, lohnt es sich einen Blick auf die Spiele zu werfen – unter anderem wegen der schönen Spielerinnen.

Talent trifft auf Schönheit

Klar: Natürlich schauen wir uns die EM 2022 an, um das Talent der Damen am Ball zu bewundern. Wir fiebern mit unserer Mannschaft mit und hoffen, dass wir am Ende im Finale stehen.

Sie interessieren sich nicht für den beliebten Sport? Macht nichts. Schließlich sind die Spiele auch für Fußball-Neulinge spannend anzusehen. In den verschiedenen Teams sind jede Menge attraktive Frauen vertreten, die Ball-Talent und Schönheit perfekt miteinander vereinen – ob die deutsche Nummer eins Merle Frohms, Mittelfeld-Spielerin Jackie Groenen aus den Niederlanden oder auch die hübsche Danielle Maxwell, die für Nordirland an den Start geht.

Sexy Spielerinnen auch abseits der EM

Doch nicht nur bei der diesjährigen EM der Frauen spielen so einige attraktive Damen mit. Auch abseits des Wettbewerbs hat die Fußball-Landschaft viele aktuelle sowie nicht mehr aktive Spielerinnen zu bieten, die unser Herz höher schlagen lassen.

Dazu gehört etwa Hope Solo aus den USA, die im Jahr 2015 den WM-Titel für ihre Heimat holte und auch heute noch jede Menge Fans hat. Als eine der schönsten Fußballspielerinnen der Welt gilt Ana Maria Marković aus Kroatien. Sie erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sie mittlerweile auch als Model tätig ist.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen die schönsten Fußballerinnen der Frauen-EM 2022 zusammengestellt.