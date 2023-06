Die Fußball-Nationalmannschaft Costa Ricas ist mit einer Niederlage in den Gold Cup gestartet. Der WM-Teilnehmer verlor zum Auftakt der Gruppe C mit 1:2 (0:1) gegen Panama, Costa Rica ist bei der diesjährigen Ausgabe damit der erste "Gruppenkopf", der im ersten Spiel punktlos blieb. Die USA und Mexiko, jeweils topgesetzt in den Gruppen A und B, starteten mit einem Remis und einem Sieg.

Im Stadion von Inter Miami, der künftigen Heimat von Weltmeister Lionel Messi, trafen Jose Fajardo (23.) und Edgar Barcenas (68.) für Panama. Costa Rica, das bei der WM in Katar gemeinsam mit Deutschland in der Gruppenphase gescheitert war, kam in der Nachspielzeit nur noch zum Anschluss durch Aaron Suarez (90.+1).

Die Führung in der Gruppe teilt sich Panama nun überraschend mit Martinique. Die Mannschaft von der Karibik-Insel hatte ihre Gold-Cup-Teilnahme erst über die Qualifikationsrunde gesichert, zum Auftakt gelang nun ein bemerkenswertes 2:1 (2:0) gegen El Salvador.

Martinique ging per Doppelschlag durch Patrick Burner (11.) und Kevin Fortune (16.) in Führung. Ab der 48. Minute spielte das Team nach einer Roten Karte gegen Jonathan Rivierez in Unterzahl, konnte sich aber auf Yannis Clementia verlassen. Der Torhüter parierte zahlreiche Bälle, darunter einen Foulelfmeter von Jairo Henriquez (83.). Erst ein Handelfmeter in der Nachspielzeit brachte noch El Salvadors Anschlusstreffer durch Bryan Tamacas (90.+5).

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF in den USA und Kanada ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, Mexiko gewann das Turnier achtmal, die USA waren siebenmal erfolgreich.