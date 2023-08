© IMAGO/Team 2



Victor Boniface (Bayer Leverkusen/22 Jahre/Angriff)

Sorgte in der vergangenen Saison bei Royale Union Saint Gilloise für Furore. Traf in der Europa League unter anderem gegen Union Berlin doppelt. Will nun in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt machen. Kostete Bayer Leverkusen rund 20 Millionen Euro.