© IMAGO/Jan Huebner



Edmond Tapsoba - Note: 5,0

Verteidigte in seiner Zone etwas plump und wurde von so mancher Körpertäuschung von Adeyemi und Co. überrascht. Fiel vor dem Gegentor folgenschwer auf die Finte von Haller rein (33.), besorgte das 0:2 per Eigentor selbst. Danach unterlief ihm fast noch ein Eigentor (70.).