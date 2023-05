© IMAGO/ANP



TOR: Manuel Neuer - Note: 2,5

Bis zur WM-Pause unumstrittener Stammspieler. Kassierte in zwölf Bundesliga-Spielen nur elf Gegentore. War der gewohnt sichere Rückhalt. Seine überragende Form vergangener Tage erreichte Neuer jedoch in dieser Saison nicht. Fiel in der Rückrunde mit einer schweren Verletzung aus.