Uschi Disl (aktiv von 1989 bis 2006)

Im letzten Jahr wurde Disl, die 2007 nach Schweden zog, dort Mutter zweier Kinder wurde und sich in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit rar machte, in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. In ihrer neuen Heimat ist die ehemalige 'ARD'-Expertin (2007 bis 2009) seit Kurzem für den Radiosender 'Sveriges Radio' aktiv. 2018 nahm sie beim Promi-Spezial von 'Ninja Warrior' bei 'RTL' teil.