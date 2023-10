© IMAGO/RHR-Foto



BVB bei Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik

Am Sonntagnachmittag lieferten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der Bundesliga ein Spektakel. Im seinem 1909. Bundesligaspiel zeigte der BVB einen eher wechselhaften Auftritt und war letztlich mit dem 3:3 gut bedient. Alle Gäste-Stars in der Einzelkritik: