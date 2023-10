© IMAGO/News Images



ANGRIFF: Niclas Füllkrug (bis 78.) - Note: 4,5

Warf sich als Stoßstürmer rein, machte in entscheidenden Momenten aber Fehler. Bekam den Ball aus kurzer Distanz einmal nicht im Tor unter (10.). In Sachen Ballverarbeitung und Passspiel ebenfalls deutlich unter seinem Niveau. Stieß an diesem Abend sichtlich an seine Grenzen.