© IMAGO/Laci Perenyi



ANGRIFF: Anthony Modeste - Note: 5,0

Hing komplett in der Luft und fand keine Möglichkeiten, sich am Spiel zu beteiligen. Brachte im ganzen Spiel nur vier Pässe zum Mitspieler. Lange war sein auffälligster Moment ein Frustfoul an der Mittellinie, für das es zu Recht Gelb gab. Setzte seinen einzigen Torschuss viel zu hoch an (75.).