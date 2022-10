© IMAGO/Eibner



BVB beim FC Sevilla: Noten und Einzelkritik

Am 3. Spieltag der Champions League feierte Borussia Dortmund einen berauschenden Sieg beim FC Sevilla und gewann mit 4:1 (3:0). Kurz vor der Pause legte der BVB per Doppelschlag den Grundstein für den Erfolg, außerdem bedankten sich die Schwarz-Gelben beim starken Schlussmann Meyer. Alle BVB-Stars in der Einzelkritik: