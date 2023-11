© IMAGO/Eibner



BVB beim VfB Stuttgart: Noten und Einzelkritik

Am Samstagnachmittag verlor Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart das zweite Bundesliga-Spitzenspiel in Folge. Die Schwaben spielten das Team von Edin Terzic phasenweise an die Wand, das 1:2 war für die Westfalen sogar noch äußerst schmeichelhaft. Alle BVB-Stars in der Einzelkritik: