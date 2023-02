© IMAGO/Shutterstock



ANGRIFF: Joao Félix - Note: 2,0

War gleich am ersten gefährlichen Konter der Londoner beteiligt. Blitzschnell leitete der Portugiese da den Ball an Mudryk weiter. War gefühlt bei jedem Chelsea-Angriff involviert, schaffte Räume, zog Gegenspieler an sich. Muss aber an seinem Abschluss feilen.