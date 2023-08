© IMAGO/ANP



Marcel Sabitzer - Note: 3,5

In der ersten Hälfte war der Neuzugang vom FC Bayern an keiner wichtigen Offensivaktion beteiligt, um nicht zu sagen: unsichtbar. Biss sich auch nicht über Zweikämpfe in die Partie. Legte in Durchgang zwei mehr Spritzigkeit an den Tag und belohnte sich mit dem Abstaubertreffer zum 4:1. Mit einem feinen Ableger zu Malen vor dem 5:1 und einer weiteren guten Chance in der 90. Minute.