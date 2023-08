© IMAGO/ANP



Donyell Malen - Note: 3,0

Probierte, mit seinen Dribblings Löcher in die Kölner Abwehr zu reißen, erhielt aber wenig Lohn für seine Mühen. Wurde meist spätestens an der Strafraumgrenze verteidigt. In Richtung Tor kam von ihm deshalb wenig. Besorgte dann aber quasi aus dem Nichts den Siegtreffer (88.).