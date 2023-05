BVB vs FSV Mainz 05: Noten und Einzelkritik

© IMAGO/Laci Perenyi



ANGRIFF: Sébastien Haller - Note: 4,0

Vergab in der ersten Hälfte vom Punkt. Von der Mainzer Dreierkette sonst fast komplett abgemeldet und ohne nennenswerte Chance aus dem Spiel heraus. Hätte in der 59. Minute auf 1:2 stellen müssen. In der zweiten Halbzeit dann agiler und auffälliger, allerdings ohne Durchschlagskraft.