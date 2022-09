© IMAGO/osnapix



Donyell Malen (bis 64.) - Note 3,0

Nach über vier Wochen und überstandenem Muskelfaserriss zurück in der Startelf. Profitierte von seinem schieren Tempo und zog häufig ohne echte Begleitung bis an die Grundlinie. Von dort fehlte Malen die Genauigkeit in den Anschlussaktionen - bis auf einen gefährlichen Schuss, den Schwolow mit dem Fuß klärte (47.).