BVB vs. VfL Wolfsburg: Noten und Einzelkritik

Für Borussia Dortmund stand am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg ein richtungsweisendes Heimspiel im Titelrennen an. Durch einen furiosen 6:0-Erfolg blieb der BVB auf Tuchfühlung zum FC Bayern und holte sich für die letzten Wochen reichlich Selbstvertrauen. Alle Akteure in der Einzelkritik: