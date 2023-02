© IMAGO/CEPix



Deutschlands Aufgebot für die Biathlon-WM

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick führt das deutsche Biathlon-Team bei der Heim-WM in Oberhof an. Vom 8. bis 19. Februar vertreten zwölf Athletinnen und Athleten die deutschen Farben. Diese Stars haben es in den WM-Kader geschafft: