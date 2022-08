© IMAGO/camera4+



Platz 7: Italien

Mit dem jüngsten Ausfall von NBA-Star Danilo Gallinari gehen die Italiener eher als Außenseiter auf Medaillen in die EM. Anders als in den vergangenen Jahren ist der Kader nicht in der Breite top besetzt. Nichtsdestotrotz kann Italien für jedes Team ein Stolperstein sein. Hinzu kommt der Heimvorteil in der Gruppenphase.