Lando Norris (McLaren/69 Punkte) - Note 1,5

Der junge Brite knüpft nahtlos an seine starken Leistungen aus der Vorsaison an. Punktete auch vor McLarens Aufschwung konstant. Seit dem Upgrade am MCL60 voll auf Touren, raste beim Heimspiel in Silverstone und in Budapest zweimal hinter Dominator Max Verstappen auf Rang 2.