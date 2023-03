© IMAGO/Beautiful Sports



9. Platz: AlphaTauri

Red Bulls B-Team spulte bei den Tests die meisten Runden ab (456), scheint zudem seine Schwächen in den schnellen Kurven ausgemerzt zu haben. Sorgen bereitet nach wie vor das Handling in den langsamen Kurven. Eine wirklich schnelle Runde gelang zudem lediglich Tsunoda am Ende der Testfahrten. Hier war aber nur ganz wenig Sprit mit an Bord. Ein doppeltes Q1-Aus in Bahrain käme nicht überraschend.