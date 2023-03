© imago images/ActionPictures



Das sind die DFB-Debütanten unter Bundestrainer Hansi Flick

Neun Spielern hat Hansi Flick seit seinem Amtsantritt als Bundestrainer im August 2021 zum Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verholfen. Weitere fünf Neulinge könnten in der aktuellen Länderspielphase gegen Peru (25.3.) und Belgien (28.3.) in Person von Kevin Schade, Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha und Felix Nmecha folgen. Diese Stars hat Flick bislang neu ins DFB-Team geholt: