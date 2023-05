© IMAGO/Philippe Ruiz



Gewinner: Benjamin Pavard

Hatte immer wieder gefordert in der Innenverteidigung eingesetzt zu werden. Als Pavard dann in die Mitte beordert wurde, überzeugte er. Beeindruckend auch seine vier Tore in 30 Bundesliga-Spielen. Es wäre ein herber Verlust, sollte der 27-Jährige den Klub im Sommer verlassen.