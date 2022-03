© imago images/HochZwei



Das sind die letzten Baustellen der Formel-1-Teams

Die Formel-1-Testfahrten in Barcelona und Bahrain sind Geschichte. Am kommenden Wochenende steht der Saisonstart in der Königklasse an. Ein Favorit ist derzeit noch nicht auszumachen, denn alle zehn Teams arbeiten noch an verschiedenen Baustellen. Ein Überblick: