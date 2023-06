© IMAGO/Focus Images



Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Bleibt er in der Premier League oder wechselt er doch in eine andere Liga? Kane wird sowohl mit englischen Klubs in Verbindung gebracht, als auch mit internationalen Top-Vereinen wie dem FC Bayern und Real Madrid. Auch ein Verbleib bei den Spurs ist nicht ausgeschlossen. Sollte er seinen Ausbildungsverein verlassen, würde eine Ablöse in Höhe von rund 100 Millionen Euro fließen.