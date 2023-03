© IMAGO/Bildbyran



Das sind die Preisgeld-König*innen des Biathlon-Winters

Sein Rekordwinter mit 16 Einzelsiegen im Rahmen des Weltcups, vier WM-Titeln und dem überlegenen Erfolg im Gesamtweltcup hat Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö allein an reinem Preisgeld beinahe eine halbe Million Euro in die Kassen gespült (Sponsorengelder und Trikotbonus außen vor). Damit führt der 29-Jährige das Ranking der Preisgeld-König*innen deutlich an: