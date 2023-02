© IMAGO/Christian Heilwagen



Roman Rees - Note 4,0

Hatte sich durch gute Leistungen im Vorfeld der WM zu einem Medaillenkandidaten gemausert. Diese Erwartungen konnte er keinesfalls erfüllen. Kam in Oberhof über einen 10. Platz in der Verfolgung nicht hinaus. In der Herren-Staffel konnte er mit zehn Treffern jedoch überzeugen und hielt Deutschland als dritter Läufer lange in Podest-Schlagweite.