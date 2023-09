© IMAGO/Alexander Trienitz



Niels Giffey (Small Forward) - Note: 2,5

Der Routinier bekam in den ersten Spielen viel Spielzeit, auch durch den Ausfall von Franz Wagner. In den K.o.-Spielen sah er allerdings nur insgesamt 1 Minute an Parkett-Time. Wichtiger Teil der Mannschaft und des Locker Rooms.