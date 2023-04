© imago images / Icon SMI



2019: Kyler Murray

Die Arizona Cardinals schnappten sich mit ihrem First Pick im NFL Draft 2019 Kyler Murray. Der Quarterback wurde in seinem ersten Jahr zum Offensive Rookie of the Year ernannt. Es folgten zwei Nominierungen für den Pro Bowl. Im Januar 2022 nahm Murray erstmals mit den Cardinals an den Playoffs teil. Zum Ende der darauffolgenden Saison riss er sich das Kreuzband und fällt seitdem verletzt aus.