Deutschland vs. Israel: Noten und Einzelkritik

Kai Havertz (bis 80.) - Note: 2,0

War in der Offensive viel in Bewegung und sammelte so reichlich Spielanteile. Bot gerade im Zusammenspiel mit Draxler und Werner gute Ideen an. Sammelte bei der deutschen Mannschaft neben Werner die meisten gefährlichen Abschlüsse und markierte den Führungstreffer (36.). Baute später etwas ab.