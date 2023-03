© IMAGO/Revierfoto



ABWEHR: Marius Wolf - Note: 2,0

Bot reichlich Offensivdrang an und kam vielfach im finalen Drittel an den Ball. Steuerte den Assist zum 2:0 (33.) bei. Auch sonst mit etlichen starken offensiven Momenten. In der eigenen Hälfte derweil unter Druck vereinzelt mit schlechten Entscheidungen im Passspiel.