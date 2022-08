© imago images/Fotostand



Die besten Mittelstürmer in der Geschichte des FC Bayern

Der FC Bayern hatte über die Jahre viele Stürmer, die sich das Prädikat Weltklasse verdient haben. Doch welche Angreifer haben für den Rekordmeister in der Bundesliga am häufigsten getroffen? Klar, an Gerd Müller führt kein Weg vorbei, doch dahinter tummeln sich viele bekannte Gesichter aus den letzten Jahren. Die Top 15 der besten Mittelstürmer in der Geschichte des FC Bayern zum Durchklicken: