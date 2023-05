© IMAGO/Treese



Wahnsinn beim Saisonfinale

Doch Borussia Dortmund spielt am 34. Spieltag völlig überraschend nur 2:2 gegen Mainz. Der FC Bayern siegt hingegen dank eines späten Treffers in der 89. Minute in Köln und ist doch noch Meister. Die Partystimmung hält jedoch nicht lange an ...