Crash in Ungarn

Kaum ist Perez in Budapest im Qualifying auf der Piste, kommen die ersten Regentropfen. Bei Kurve 5 rutscht er in den Reifenstapel. 'Sky'-Experte Ralf Schumacher übt hinterher harsche Kritik am Red-Bull-Piloten: 'Sowas darf einfach nicht passieren. Das wird letztendlich auf Dauer dazu führen, dass er seinen Sitz verlieren wird. So kann das Red Bull nicht lassen.'