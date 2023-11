© imago images/Ferdi Hartung



1990/91 - 1. Runde

In Weinheim kassiert der FCB eine seiner denkwürdigsten Niederlagen. Thomas Schwechheim bringt den Oberligisten per Elfer in Führung und verteidigt diese bis zum Schluss. Zum ersten Mal fliegen die Bayern in der 1. Runde raus - gegen einen Amateurklub