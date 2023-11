© IMAGO/PanoramiC



Nico Hülkenberg (Haas)

Nico Hülkenberg gab zuletzt bei 'Sky' zu, dass es zwischen ihm und dem Sauber-Team Gespräche gab. 2026 geht der deutsche Autohersteller Audi mit einem eigenen Team (derzeit noch Alfa Romeo) an den Start. Ein deutscher Fahrer wäre dann natürlich ein schönes Marketing-Tool. 2024 ist der 36-Jährige noch an Haas gebunden. Was danach passiert, steht in den Sternen.