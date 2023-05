© Bongarts



AUF EWIG KUTZOP

Ein Name wird zum Synonym für Versagen unter enormem Druck: Michael Kutzop. Am 33. Spieltag hat er den Titel für Werder Bremen auf dem Fuß, schießt den unberechtigten (!) Elfmeter gegen die Bayern aber in der 89. Minute an den rechten Pfosten. 'Ich musste damals meine Telefonnummer wechseln', erzählt er Jahrzehnte später - immer wieder kamen Scherzanrufe von Bayern-Fans rein. Zum Drama wird der einzige Elfmeter, den Kutzop in seiner Karriere verschießt, mit Verzögerung: Denn am letzten Spieltag ziehen die Bayern noch an Werder vorbei.