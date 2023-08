© imago/HJS



Xherdan Shaqiri (2012/2013 vom FC Basel)

Sollte in München als Nachfolger von Arjen Robben aufgebaut werden, erwies sich aber als zu wechselhaft in seinen Leistungen. Trotz 36 Torbeteiligungen in 81 Einsätzen verlieh der FC Bayern den Schweizer 'Kraftwürfel' im Januar 2015 an Inter Mailand, von dort zog es Shaqiri weiter zu Stoke City. Landete 2022 in der MLS.