Die Startaufstellung zum Niederlande-GP

Max Verstappen will in seinem Heimrennen in Zandvoort den nächsten Red-Bull-Sieg einfahren. Um seine Pole Position musste der Niederländer aber bis zur letzten Runde zittern, da sich vor allem die Konkurrenz im McLaren und Williams stark präsentierte. Für Lewis Hamilton war das Qualifying indes schon früher beendet. Die Startaufstellung: