© IMAGO/Motorsport Images



Die Startaufstellung zum Miami-GP

Dramatisches Qualifying in der Formel 1: Da Charles Leclerc im Ferrari in Q3 abfliegt, kann Max Verstappen keinen Angriff mehr starten. Somit muss der Weltmeister beim Rennen in Miami weit hinten starten. Lewis Hamilton erwischte ebenfalls einen gebrauchten Tag. Die Startaufstellung: