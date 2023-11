© IMAGO/ZUMA Wire



Marc Guiu (Spanien/FC Barcelona)

Der spanische Mittelstürmer versetzte Barcelona Ende Oktober in Ekstase, als er bei seinem Profidebüt in der Schlussphase das goldene Tor schoss und Barca so einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Athletic Bilbao sicherte. Wenig später durfte der 17-Jährige sogar in der Königsklasse ran.