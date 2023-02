© imago sportfotodienst



Beginn einer neuen Ära beim FC Bayern

Bei echtem 'Sauwetter' debütierte ein junger Österreicher namens David Alaba am 10. Februar 2010 beim FC Bayern. Im Pokalspiel gegen Fürth kam der damals 17-Jährige in der 59. Minute beim Stand von 2:2 ins Spiel. Am Ende gewann der FCB mit 6:2. Wer durfte neben Alaba über den Einzug in die nächste Runde jubeln? Das FCB-Team von damals zum Durchklicken: