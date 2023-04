© IMAGO/USA TODAY Network



Amon-Ra St. Brown

Amon-Ra St. Brown kam 2021– und damit drei Jahre nach seinem Bruder Equanimeous – in die NFL. Die Detroit Lions wählten den Wide Receiver an 112. Stelle aus und statteten ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. St. Brown startete von Beginn an durch, wurde im Dezember 2021 etwa zum Offensive Rookie of the Month ernannt. In seinen zwei Spielzeiten hat der Kalifornier bereits elf Touchdowns erzielt.